2019/08/08 | 14:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
من هو "قرداش التركماني" خليفة البغدادي لزعامة داعش؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فور إعلان تنظيم داعش عن ان زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي رشح المدعو عبد الله قرداش، خليفةً له لزعامة التنظيم وما سماه بي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
من هو "قرداش التركماني" خليفة البغدادي لزعامة داعش؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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