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من هو "قرداش التركماني" خليفة البغدادي لزعامة داعش؟


من هو
2019/08/08 | 14:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

فور إعلان تنظيم داعش عن ان زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي رشح المدعو عبد الله قرداش، خليفةً له لزعامة التنظيم وما سماه بي...

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