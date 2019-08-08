2019/08/08 | 14:52

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فور إعلان تنظيم داعش عن ان زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي رشح المدعو عبد الله قرداش، خليفةً له لزعامة التنظيم وما سماه بي...

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