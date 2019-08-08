2019/08/08 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير اعلام قائممقامية قضاء خانقين، يوسف إبراهيم، في تصريح صحفي، ان" قائممقام خانقين رئيس اللجنة الأمنية العليا في القضاء، عقد اجتماعاً أمنياً ضم مدير شرطة خانقين وكافة مدراء الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية ذات العلاقة، بغرض وضع الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك".واضاف، أن" الاجتماع قرر منع تجوال الدراجات النارية خلال عيد الاضحى المبارك وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحالات المشبوهة".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منع سير الدراجات النارية خلال عطلة عيد الاضحى في هذه المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منع سير الدراجات النارية خلال عطلة عيد الاضحى في هذه المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).