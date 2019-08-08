طالب في الجامعة التكنلوجية يبتكر جهاز حزام لمساعدة المكفوفين على المشي

2019/08/08 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … أبتكر الطالب في قسم هندسة السيطرة والنظم بالجامعة التكنولوجية صادق منير نجم، جهاز حزام لمساعدة المكفوفين على المشي.وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقت وكالة /بدر نيوز/ نسخة منه, انه “يمكن لهذا الجهاز الذي تم تسجيله كنموذج صناعي مبتكر في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مساعدة المكفوفين على تحسس العوائق […]

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