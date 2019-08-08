شرطة الديوانية تضع خطة أمنية خلال أيام عيد الأضحى

2019/08/08 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد شرطة الديوانية اللواء فرقد العيساوي عن وضع خطة أمنية خاصة في حماية المنازل والمحال التجارية في عموم مناطق المحافظة خلال فترة العيد الأضحى المبارك .وقال العيساوي للنعيم نيوز , إن ” المنازل في جميع المناطق تشهد خلوها من ساكنيها خلال فترة العيد “، مشيراً إلى ” استغلال هذا الشيء من قبل بعض …

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