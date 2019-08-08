الهند: حملة اعتقالات واسعة في كشمير لاحتواء الاحتجاجات

2019/08/08 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيودلهي – أعلنت نيودلهي لإسلام آباد الخميس أن كشمير “شأن داخلي”، غداة طرد السفير الهندي في باكستان ردا على إلغاء الحكومة الهندية

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