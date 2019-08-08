المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من مطار بغداد ونقلها الى النجف والناصرية

2019/08/08 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

باشرت الحكومة العراقية، برفع الكتل الكونكريتية من مداخل ومخارج مطار بغداد الدولي، ونقلها الى محافظتي النجف والناصرية لبناء مستودعات الحنطة.





وقال السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز”، ان “جميع الكتل الكونكريتية الموجود داخل وخارج مطار بغداد الدولي تبلغ خمسة الاف كتلة، سيتم رفعها جميعا خلال الايام المقبلة”.





وأضاف، انه “تم رفع اكثر من ١٥٠ كتلة هذا اليوم، والجهد الهندسي بدأ برفع الكتل من ساحة عباس ابن فرناس اي مدخل المطار”.





وبين البياتي، ان “الكتل التي ترفع من المطار سوف تذهب الى النجف والناصرية لبناء مستودعات محصول الحنطة، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء”.





وكان سكرتير رئيس الوزراء أعلن في وقت سابق، فتح طريق مطار بغداد اعتباراً من أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسيكون سالكا لحاملي تذكر السفر فقط.

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