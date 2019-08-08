مفتش عام التربية يوجه بإعفاء إدارات المدارس مُتدنية النجاح وإحالتها للتحقيق

2019/08/08 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت وزارة التربية، عن توجيه مكتب المفتش العام بإعفاء وإحالة إدارات المدارس ومعاونيهم والكوادر التدريسية والمشرفين عليهم الى التحقيق ممن حققوا نسب نجاح متدنية في الامتحانات العامة للصفوف المنتهية لهذا العام، وكذلك جاء الأمر بغلق المدارس الأهلية لذات السبب.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المفتش العام رائد كاظم الحداد استحصل موافقة وزير التربية وكالة قصي السهيل على عدم منح أي مسؤولية إدارية او مناصب إشرافية لمدة (3) سنوات لمدراء المدارس ومعاونيهم والمشرفيين لإهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية وفقا للأنظمة والتعليمات التربوية ، بالإضافة الى ذلك إصدار أوامر بـ(الغلق الجزئي) للمدارس الأهلية التي حققت نسب نجاح متدنية ومنع مؤسسيها من مزاولة العمل لنفس المدة أعلاه”.





وتابع، “كما تضمن الأعمام أيضاً منع المدرسين والمعلمين المستمرين في الخدمة من التدريس في المعاهد والمدارس الأهلية عن طريق إمضاء تعهدات خطية تُحملهم التبعات القانونية عن طريق إلزام الأخيرة بالإفصاح عن ملاكاتها المستمرين في الخدمة فيها”.





وأوضح البيان، ان “وزارة التربية تسعى مع الجهات الرقابية الساندة لها بعدم التهاون ومحاسبة المقصرين بغية تحسين والارتقاء بالواقع التعليمي والتربوي في البلاد”.





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