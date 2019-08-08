خانقين تقرر منع سير الدراجات النارية خلال عيد الاضحى

2019/08/08 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ادارة خانقين في محافظة ديالى منع سير الدراجات النارية في القضاء خلال عيد الاضحى .وقال يوسف ابراهيم مدير اعلام قائمقامية خانقين :” ان ادارة خانقين قررت خلال الاجتماع الامني الذي عقد في القضاء والذي ضم قائمقام خانقين بصفته رئيس اللجنة الامنية العليا ومدير شرطة القضاء وكافة مدراء الاجهزة الامنية ، منع سير الدراجات […]

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