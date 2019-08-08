2019/08/08 | 15:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة/ بغـداد… كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، سبب إلغاء إقامة المباراة الودية بين المنتخب الوطني أمام اوزباكستان في التاسع من ايلول المقبل.
وقال رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة فالح موسى لـ/ المعلومة /، إن “المنتخب الوطني كان قد اتفق مع نظيره الاوزبكي على إقامة مباراة ودية في التاسع من أيلول المقبل”.
واوضح أن “الاتحاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة: لهذا السبب تم الغاء مباراة اوزباكستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة فالح موسى لـ/ المعلومة /، إن “المنتخب الوطني كان قد اتفق مع نظيره الاوزبكي على إقامة مباراة ودية في التاسع من أيلول المقبل”.
واوضح أن “الاتحاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة: لهذا السبب تم الغاء مباراة اوزباكستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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