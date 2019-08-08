اتحاد الكرة: لهذا السبب تم الغاء مباراة اوزباكستان

2019/08/08 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، سبب إلغاء إقامة المباراة الودية بين المنتخب الوطني أمام اوزباكستان في التاسع من ايلول المقبل.وقال رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة فالح موسى لـ/ المعلومة /، إن “المنتخب الوطني كان قد اتفق مع نظيره الاوزبكي على إقامة مباراة ودية في التاسع من أيلول المقبل”.واوضح أن “الاتحاد […]

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