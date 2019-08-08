دمشق ترفض الاتفاق الأمريكي التركي حول إنشاء “المنطقة الآمنة”

2019/08/08 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إن “الجمهورية العربية السورية تعرب عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاقالذي أعلن عنه الاحتلالان الأمريكي والتركي حول ما يسمى المنطقة الآمنة،والذي يشكل اعتداء فاضحاً على سيادة ووحدة سورية وانتهاكا سافرا لمبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.وأضاف المصدر أن “هذا الاتفاق عرى بشكل …

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