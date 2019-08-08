الاطاحة بمتهمين اثنين احدهما مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في بغداد

2019/08/08 | 15:07

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العهد نيوز – بغداد

اعتقلت قيادة عمليات بغداد، متهمين اثنين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الخميس،

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