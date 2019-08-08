عقوبة قاسية بحق جيسوس مهاجم مانشستر سيتي

2019/08/08 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، إيقاف البرازيلي غابرئيل جيسوس لمدة شهرين، بعد طرده في المباراة النهائية لكوبا أمريكا الشهر الماضي.

وذكر كونميبول في بيانه

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