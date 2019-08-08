فرنسا تستقبل وجبة جديدة من النساء والأطفال الايزيديين من العراق

2019/08/08 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… استقبلت فرنسا مجموعة جديدة من النساء والأطفال الايزيديين العراقيين للاستقرار هناك.ونقلت وكالة الاسوشيتد برس في خبر ترجمته وكالة / المعلومة /، عن بيان لوزارة الخارجية الفرنسية قوله إن “31 أسرة وصلت ،اليوم الخميس، إلى مدينة تولوز الجنوبية قادمين من أربيل شمال العراق، فيما كانت مجموعات سابقة مكونة من 16 و 28 […]

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