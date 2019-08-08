2019/08/08 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور ...



الشعلان يؤدي اليمين الدستوري محافظا للديوانية

الخميس

08

أب

2019 :

02:53 pm

29

المحافظ الجديد للديوانية زهير علي الشعلان يؤدي اليمين الدستوري

ويستلم ادارة المحافظة .

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور ... الشعلان يؤدي اليمين الدستوري محافظا للديوانية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور ... الشعلان يؤدي اليمين الدستوري محافظا للديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).