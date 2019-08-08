2019/08/08 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بنزاع عشائري..



مصرع 10 اشخاص جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بمصرع 10 اشخاص بنزاع عشائري في منطقة عرب

جبور جنوبي بغداد.

وقال المصدر، ان "نزاعا عشائريا جرى في منطقة عرب جبور ، اسفر عن

مصرع 10 اشخاص".هذا وتشهد بعض مناطق بغداد بين الحين والاخر نزاعات عشائرية تسفر عن

مصرع واصابة عدد من الاشخاص.

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