السفير التركي يتجاوز مهمته الدبلوماسية و

2019/08/08 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، اليوم الخميس، أن العراق غير قادر على الاكتفاء بالناتج المحلي من مادة بيض المائدة.

وقال يلدز في تصريح لوسائل اعلام تركية اليوم، أن بلاده "تصدر 73% من إنتاجها المحلي لمادة بيض المائدة الى العراق، وبقيمة إجمالية تبلغ 309 ملايين دولار، مبينا ان الإنتاج المحلي للبيض بالعراق يلبي قرابة 45% من احتياجات السوق بالبلاد".وأضاف إن "الدافع وراء وقف العراق استيراد البيض من تركيا هو لتشجيع الإنتاج المحلي، لكن لا يمكن للعراق في غضون هذه الفترة الوجيز تطوير قدرة إنتاجية يمكنها تغطية هذا الفرق في الاحتياجات".وأوضح يلدز أنه "سيتم بحث الأمر مع وزارة الزراعة العراقية، لا سيما أن السوق العراقي مفتوح على مصراعيه أمام الاستيراد".وتابع "سنطلب منهم إخبارنا باحتياجاتهم الملموسة، وخلال الفترة المقبلة سيحدث تطور في هذا الموضوع".وشهدت اسعار بيض المائدة في الفترة الاخيرة ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز سعر "طبقة" البيض ضعف سعرها السابق بسبب وقف استيراد المادة والاعتماد على المنتج المحلي، فيما عزت وزارة الزراعة الارتفاع بسبب ما وصفته بـ"جشع التجار".وأكد وزير الزراعة، صالح الحسني، أول أمس الثلاثاء، استمرار منع استيراد عدد من المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية وبواقع 15 محصول نباتي و3 منتجات حيوانية بينها البيض، لوفرتها في الأسواق المحلية ودعما للمنتج المحلي والاقتصاد الوطني.انتهى

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