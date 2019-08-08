2019/08/08 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً.. الغاء المباراة الودية بين العراق واوزباكستان التي كان من المقرر اقامتها عمان في التاسع من ايلول المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/08 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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