2019/08/08 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة: لن نسمح بتحويل اتفاق المنطقة الآمنة مع واشنطن إلى خارطة طريق منبج

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