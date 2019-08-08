نائب عن الحكمة يهاجم عبدالمهدي: كفى نفاقا!

2019/08/08 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن عضو تيار الحكمة النائب حسن فدعم، اليوم الخميس، هجوما على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بعد اصداره أمر ديواني، يقضي باستحداث مفتشين عموميين جدد في الوزارات والهيئات.وقال فدعم في تصريح لوكالة "النبأ" للاخبار ان "ما اصدره عبدالمهدي، من امر ديواني جديد مخيب للآمال لانه قام بتدوير بعض الوجوه الفاشلة والتي عليها الكثير من الشبهات وتكريس مستمر للمحاصصة".

واضاف "لقد تم توزيع المفتشين على الكيانات السياسية واحدهم من عائلة اب وام بعثية ويُرشح لوزارة مهمة"، مهددا انه "سوف نعلن للشعب اسماء المفتشين وأمام كل اسم الجهة التابع لها".

وختم النائب عن تيار الحكمة قوله "كفى نفاقا، تلعنون المحاصصة وانتم من يكرسها ويتمسك في مؤسسات الدولة".

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، امراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.

وتضمن الامر تسمية سبعة اشخاص للمناصب المستحدثة و 12 اخرين كمفتشين عموميين لـ 12 منصبا اخر.

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