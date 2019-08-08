اتحاد صناعات العراق يوجه رسالة الى الحكومة

2019/08/08 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس اتحاد صناعات العراق علي الساعدي، اليوم الخميس، رسالة الحكومة العراقية بشأن تمكين القطاع الخاص ودعم المنتج المحلي.وقال الساعدي، لوكالة "النبأ" للاخبار انه "على مدار 16 عاما اموال العراق كانت لتغذية اقتصاد العالم، وخصوصا دول الجوار، وهذا الأمر له تعبات كبيرة على العراق من جميع النواحي".

واضاف "على الحكومة تمكين القطاع الخاص، بالخصوص بجانب الصناعة، فلم يكون هناك تمكين بالمستوى المطلوب، حتى نستطيع مواجهة المنتجات الاجنبية".

واشار رئيس اتحاد صناعات العراق انه "يجب ان يكون هناك رادع، لكل ما يسبب اعاقة الصناعة الوطنية، فهناك اكثر 80 منتج عليه حماية منتج، وليس منع، وهذا يعني وجود نسبة كمرك اعلى من النسبة العادية، كما هناك منع استيراد ما يقارب 18 منتج، لكن حتى الممنوع يدخل العراق".

وتابع الساعدي ان "المواد الممنوع من الاستيراد تدخل الى العراق، بعمليات التهريب علنية وليس سرية وهذا يدل على وجود خرق للمنافذ الحدودية، والخرق هنا يكون هو عمليات الفساد".

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