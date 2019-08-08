2019/08/08 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي ( دام ظله ) في بوركينا فاسو فضيلة الشيخ سلام الربيعي ( رعاه الله ) مدرسة وارث الانبياء في بوبو ديولا سو.وهي احدى مخرجات الجمعية الثقافية الإسلامية والتقى مجموعة من الأساتذة فيها ودار الحديث فيها عن فضل العلم والعلماء وأهمية نشر العلوم الاسلامية .كما وتطرق الموضوع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل المرجع اليعقوبي في بوركينا فاسو يزور مدرسة وارث الأنبياء في بوبو ديولا سو النعيم نيوز.

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