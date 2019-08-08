حرب إسرائيل الخفية على إيران وصلت للمليشيات الشيعية في العراق

2019/08/08 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت عنوان “إسرائيل تهاجم المليشيات الشيعية في حربها الخفية ضد إيران”، نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية مقالا أشارت فيه لقيام الطائرات الإسرائيلية بقصف

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