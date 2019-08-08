الصهيونية المراد التطبيع معها

2019/08/08 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصهيونية فكرة استعمارية واستيطانية تقوم على تجميع اليهود في دولة يهودية تحت شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض».لكن ذلك عنى

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