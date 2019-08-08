انفجار داخل قاعدة عسكرية جنوب غربي روسيا

2019/08/08 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت المصادر المحلية لوكالة "نوفوستي"، أن" المعلومات الأولية تتحدث عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين جراء الحادث، الذي وقع على بعد 30 كلم عن مدينة سيفيرودفينسك".وأعلن المكتب الإعلامي لمحافظ المقاطعة، إيغور أورلوف، أن الطيران الطبي وضع في حالة تأهب والمستشفيات المحلية مستعدة لاستقبال المتضررين المحتملين جراء الحادث.ولم تكشف الجهات المعنية بعد تفاصيل إضافية بشأن الحادث الذي وقع قرب بلدة نيون أوكسا.انتهى..م.م

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