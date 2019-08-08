بوبجي تعلن توسيع نظامها الخاص بإدارة اوقات اللعب

2019/08/08 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شركة "بوبجي موبايل"، اليوم الخميس، عن توسيع نطاق نظامها الشهير عالمياً الخاص بإدارة أوقات اللعب ليصل إلى 10 دول إضافية في منطقة الشرق الأوسط لتشجيع اللاعبين على الاستمتاع بتجربة لعب متوازنة.

وذكرت الشركة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه تم "توسيع نطاق نظامها الشهير عالمياً الخاص بإدارة أوقات اللعب ليصل إلى 10 دول إضافية في منطقة الشرق الأوسط لتشجيع اللاعبين على الاستمتاع بتجربة لعب متوازنة واتباع نمط مستدام للحياة الرقمية التي تستمر في الانتشار والنمو واستقطاب قاعدة أكبر من عشاق الألعاب في المنطقة".

واضافت ان "النظام جُرّب في البداية في خمس دول في الشرق الأوسط، قبل تعميمه في مختلف أنحاء المنطقة"، مبينة ان "الأسواق الإضافية التي سيُطلق فيها نظام إدارة أوقات اللعب ستتضمن لبنان وعُمان والأردن والجزائر وفلسطين والبحرين وليبيا والمغرب وتونس واليمن.



وتشمل الدول التي جُرّب فيها النظام، دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر والمملكة العربية السعودية والعراق".

وتابعت ان "نظام إدارة أوقات اللعب يشمل رسائل تذكير وتحقُّق موجهة للاعبين بهدف ضمان استمتاعهم بألعاب بوبجي موبايل بطريقة مستدامة ومتوازنة.



ويمكّن النظام اللاعبين من التحكم في أسلوب حياتهم الرقمي أثناء ممارسة اللعبة على شبكة الإنترنت".

واوضحت انه "سيتعيّن على جميع اللاعبين تأكيد أعمارهم لتفعيل نظام إدارة أوقات اللعب عند تحديث اللعبة لنسخة 13.5، حيث ينبغي على اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أن يحصلوا على استشارة من اللعبة قبل أن يتمكنوا من بدء اللعب".

وبينت انها "أنشأت نظام إشعار للاعبين الأصغر سناً بهدف مساعدتهم على مراقبة وإدارة الوقت الذي يمضونه في ممارسة اللعبة.



وإذا بلغت فترة اللعب المتراكمة 4 إلى 6 ساعات، سيتم إشعار اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بإجمالي الوقت الذي قضوه في ممارسة اللعبة.



أما إذا زاد وقت اللعب على 6 ساعات، سيقوم النظام بتعليق اللعب مؤقتاً، لتشجيع اللاعبين على أخذ فترة استراحة لا تقل عن 15 دقيقة كل ساعتين قبل متابعة اللعب".

من جانبه، اوضح مدير عمليات شركة "بوبجي موبايل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هيرمان تشاو، بحسب البيان انه "نسعى دائماً لتوفير أفضل بيئة لعب للاعبين مما يجعلنا أحد أشهر الشركات المطورة لألعاب الموبايل في العالم.



ونعتبر صحة لاعبينا من أهم أهدافنا ولهذا لدينا مبادرة مستمر تشجع اللاعبين على ممارسة لعبة ببجي موبايل بتوازن".

واشار الى ان "لعبة بوبجي موبايل تتميز بريادتها في تطوير تجربة اللعب بمسؤولية، ونحن ملتزمون بنشر ثقافة تجربة اللعب المتوازنة بين لاعبينا.



ويعدّ توسيع نطاق نظام إدارة أوقات اللعب في أنحاء الشرق الأوسط دليلاً على جهودنا المستمرة في هذا المجال".

واشار الى انه "تتم الآن دراسة توسيع نطاق نظام إدارة أوقات اللعب لأسواق أخرى ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في دول أخرى في المستقبل القريب"، موضحا ان "شركة بوبجي موبايل وبصفتها واحدة من أوائل مزودي الترفيه التفاعليين الذين يستخدمون نظام إدارة اللعب على مستوى العالم، تلتزم بتوفير بيئة ألعاب أفضل وستتواصل مع لاعبين محليين وأولياء الأمور والمنظمين ومجتمعات الرياضة الإلكترونية لزيادة تعزيز النظام".

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