الطلبة يعسكر في تركيا استعداداً للموسم الكروي الجديد

2019/08/08 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

اتفقت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، اليوم الخميس، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على اجراء معسكر تدريبي لفريقها الكروي الذي يستعد لخوض مباريات الدوري الكروي المقبل.

وقالت ادارة النادي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها طلبت من الوزارة ان يكون المعسكر التدريبي للفريق في الـ25 من الشهر الجاري ويستمر لمدة 14 يوماً، وذلك في اطار دعم الفريق واستعداده للدوري المقبل.الجدير بالذكر ان ادارة النادي التقت بوزير التعليم مؤخراً، والذي وعد بتسهيل كافة المعوقات واطلاق التخصيصات المالية والعمل من اجل النهوض بواقع النادي الذي يمر به بالوقت الحالي.

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