جواد بشارة - رحلة الإنسان من العصر الخرافي إلى العصر العلمي

2019/08/08 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة رحلة الإنسان من العصر الخرافي إلى العصر العلميد.جواد بشارةإبان الخروج من النفق الخرافي المظلم إلى الفضاء المعرفي العلمي مرت البشرية بمنعطفات كثيرة في تاريخها القديم والحديث، وتوقفت في محطات كثيرة تمخضت عنها أحداث اتسمت بالعنف والوحشية والقسوة وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح والتعذيب الوحشي حتى الموت وإحراق البعض وهم أحياء الخ...ولكن وفي نفس الوقت شهدت البشرية مراحل تطور وتقدم وإبداع و......

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