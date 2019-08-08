2019/08/08 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UHzpP9RdGKI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محاربة الارهاب| مراقبون : أوجه عديدة للولايات المتحدة في تعاملها مع داعش) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محاربة الارهاب| مراقبون : أوجه عديدة للولايات المتحدة في تعاملها مع داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).