حمودي: نؤيد حملة الحشد ضد مافيات غسيل الأموال وأوكار عصابات المتاجرة بالبشر والمخدرات

2019/08/08 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، تأييده للعمليات التي نفذها أمن الحشد الشعبي ضد مافيات غسيل الأموال، وأوكار عصابات المتاجرة بالبشر والمخدرات.

وأشاد حمودي في بيان، بقرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بمنح الحشد الشعبي دور حماية الأمن المجتمعي، والشباب العراقي ممن يستهدف قيمهم وتدمير مستقبلهم، مشددا على ضرورة التعامل بحزم كبير مع كل من ينتحل صفة الحشد للإساءة إليه.

وأضاف، أن الجميع يثمن ما يقوم به الحشد ما بعد الانتصار من أدوار داعمة لأمن الدولة والمشاريع الخدمية، وفي مواجهة الأزمات.

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