رئاسة البرلمان تدعو الفيفا والاتحاد الاسيوي الى رفع الحظر الكامل عن العراق

2019/08/08 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … خاطب حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اليوم الخميس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو ، داعيا إياه لاصدار قرار برفع الحظر كليا عن العراق والسماح له باحتضان المنتخبات الكروية العربية والعالمية على ارضه وبين جمهوره.وأكد الكعبي في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ان […]

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