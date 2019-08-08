الرشد واختيار القائد

2019/08/08 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى الهادي

المشكلة أن الشعوب نفسها التي تنتخب او ترضى عن الحاكم المثالي لا تستطيع أن تحميه، ولربما تخذله وتتسبب في إزاحته او مقتله.



ففي التاريخ

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