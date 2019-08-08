الدفاع النيابية: السفارة الأمريكية تمنع مجلس النواب من إعادة التحقيق مع الفلاحي

2019/08/08 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عن منع السفارة الأمريكية لدى بغداد مجلس النواب من جمع التواقيع النيابية لإعادة التحقيق مع قائد عمليات ألانبار الفريق ركن محمود الفلاحي.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الضغوط الأمريكية التي تمارس تجاه الحكومة ومجلس النواب وصلت إلى تبرئة الفلاحي وعدم التحقيق […]

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