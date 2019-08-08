2019/08/08 | 16:09

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رغم العقوبات الأمريكية..



اتفاق تجاري جديد بين العراق وإيران

متابعة/..



أعلن الملحق التجاري في بغداد، ناصر بهزاد، عن التوصل الى اتفاق مع الجانب العراقي في مجال تطوير التعاون على صعيد اقامة المعارض بين البلدين.

واوضح بهزاد في تصريح اليوم الخميس، ان شركة المعارض الدولية الايرانية وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها العراقية تنص على 7 محاور لتطوير التعاون الثنائي في مجال اقامة المعارض.

وتابع أن الجانبين قرّرا في اطار هذا الاتفاق تكريس الفرص الناجمة عن اقامة المعارض الدولية لصالح تنمية العلاقات التجارية بين ايران والعراق.

وفي معرض التنويه باهم المحاور المدرجة ضمن الاتفاق، لفت الملحق التجاري الايراني في بغداد الى "الترويج للسلع والخدمات الايرانية عبر تطوير النشاطات المعرضية، المشاركة واقامة المعارض الدولية والخاصة، الى جانب النشاطات الترويجية والدعائية ذات الصلة، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، بالاضافة الى النشاطات الاعلامية التجارية ووضع خطط لاقامة المعارض الدولية في اطار نظام {اكسبو}.

واردف بهزاد أن الجانبين الايراني والعراقي اتفقا ايضا على تنفيذ وثيقة التعاون في مجال تطوير النشاطات المعرضية بينهما اعتبارا من العام الحالي، على ان يتم تمديدها لفترة 5 اعوام اخرى.

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