2019/08/08 | 16:11

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بالأرقام..



تعرف على احصائية المخالفات في المنافذ الحدودية

كشفت هيأة المنافذ الحدودية / قسم البحث والتحري إحصائية بينت

من خلالها مجمل المخالفات للأشهر من "كانون الثاني لغاية نهاية شهر

تموز من عام 2019"وذكرت الهيأة في بيان ، ان "مجمل المخالفات بلغت {1940} ، منها تهريب

مخدرات عدد {139}، وأوامر القاء القبض على مطلوبين بلغ {206} بالاضافة

الى {468} دعاوى كمركية محالة للقضاء، مع أموال مهربة عدد {10}،

والمخالفات صادرة من مقر الهيأة بلغت (764)، وأما بما يخص الدعاوى

الكمركية المحالة الى المراكز الكمركية فقط بلغت {293}، واما عدد

المبعدين فكان عددهم {60}.واضاف ان " ذلك جاء بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمحاسبة

المخالفين".وأوضحت هيأة المنافذ الحدودية أن المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات

متعددة "تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية

والوزن وتزوير الوصولات بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية"، وقد تم

أتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها.

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