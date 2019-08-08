2019/08/08 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنص على 7 محاور..



العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم بهذا الشأن

أعلن الملحق التجاري الإيراني في بغداد، ناصر بهزاد، الخميس، التوصل

الى اتفاق مع الجانب العراقي في مجال تطوير التعاون على صعيد اقامة

المعارض بين البلدين.

وقال بهزاد، في تصريح اوردته وكالة انباء فارس، إن "شركة المعارض

الدولية الايرانية وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها العراقية تنص على 7

محاور لتطوير التعاون الثنائي في مجال اقامة المعارض".وأضاف، أن "الجانبين قرّرا في اطار هذا الاتفاق تكريس الفرص الناجمة

عن اقامة المعارض الدولية لصالح تنمية العلاقات التجارية بين ايران

والعراق".وفي معرض التنويه باهم المحاور المدرجة ضمن الاتفاق، لفت الملحق

التجاري الايراني في بغداد الى "الترويج للسلع والخدمات الايرانية

عبر تطوير النشاطات المعرضية، المشاركة واقامة المعارض الدولية

والخاصة، الى جانب النشاطات الترويجية والدعائية ذات الصلة،

والمشاركة في المؤتمرات الدولية، بالاضافة الى النشاطات الاعلامية

التجارية ووضع خطط لاقامة المعارض الدولية في اطار نظام

"اكسبو".ولفت، إلى أن "الجانبين الايراني والعراقي اتفقا ايضا على تنفيذ

وثيقة التعاون في مجال تطوير النشاطات المعرضية بينهما اعتبارا من

العام الحالي، على ان يتم تمديدها لفترة 5 اعوام اخرى".

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