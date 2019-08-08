الكعبي يدعو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الى اصدار قرار برفع الحظر كليا عن العراق

2019/08/08 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اليوم الخميس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اجياني انفانتينو ، الى اصدار قرار برفع الحظر كليا عن العراق والسماح له باحتضان المنتخبات الكروية العربية والعالمية على ارضه وبين جمهوره .واكد الكعبي في بيان : ان العراق يشهد حضور الكثير من رؤساء الدول والوفود الرسمية […]

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