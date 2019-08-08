تخفيض اسعار بيع خام البصرة الى آسيا في ايلول

2019/08/08 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت وزارة النفط سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في أيلول المقبل بمقدار 40 سنتا إلى 1.75 دولارا للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة مع الشهر السابق.وبحسب وثيقة نشرتها / رويترز / :” تم تحديد سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته عند خصم 75 سنتا للبرميل من متوسط […]

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