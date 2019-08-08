العراق يسلم الكويت رفات 48 كويتيا فقدوا خلال حرب الخليج

2019/08/08 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- سلم العراق اليوم الخميس رفات 48 كويتيا فقدوا خلال حرب الخليج التي اندلعت عام 1991 .

وكان رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين قد ارسل قواته إلى الكويت قبل أن يطردها تحالف بقيادة أمريكية.

ووضعت الرفات داخل توابيت ملفوفة بالعلم الكويتي خلال أول عملية تسليم منذ الإطاحة بصدام في غزو بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.

وقال مسؤولون عسكريون عراقيون إن الرفات عثر عليها في مارس آذار بمقبرة جماعية في صحراء تبعد نحو 170 كيلومترا غربي مدينة السماوة

وتقول الكويت إن نحو 605 أشخاص، معظمهم كويتيون، فقدوا خلال الاحتلال الذي استمر سبعة أشهر والحرب التي تلته.

وذكر الجيش العراقي ومسؤولون في قطاع الصحة أثناء مراسم التسليم أن نتائج الفحوص التي أجريت على الرفات أكدت هوية أصحابها.

ونقلت "رويترز" عن اللواء حازم قاسم قوله ان "الحكومة العراقية عازمة على مواصلة البحث على بقية رفات الكويتيين وإعادتهم إلى ذويهم".

وقُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد الغزو الذي انتهى بحرب الخليج في عام 1991، لكن العلاقات عادت بعد الإطاحة بصدام من الحكم في 2003.

سوار أحمد

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