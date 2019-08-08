2019/08/08 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أطلقت “سامسونغ”، الأربعاء، هاتفيها من عائلة “غالاكسي”، “نوت 10″ و”نوت 10 بلس”، بمواصفات مميزة مع اختلافات تقنية بين الإصدارين.ويعتقد كثير من المستخدمين أن الاختلاف بين الطرازين يقتصر على التصميم فحسب، حيث أن نسخة الـ”بلس” أكبر قليلا من ناحية الحجم، لكن موقع “آندرويد أثوريتي” التقني كشف عددا من الاختلافات التقنية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد إطلاق سامسونغ لـ”نوت 10″ و”نوت 10 بلس”..أيهما تختار؟ المركز الخبري الوطني.

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