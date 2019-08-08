لواء بالحشد الشعبي يفرض حظر التجوال في سامراء بعد قرار رفعه – تقرير

2019/08/08 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب اهالي سامراء والحكومة الملحية للقضاء بتوحيد قرار رفع حظر التجوال في المدينة من قيادة عمليات سامراء ولواء ثلاثمئة وثلاثة عشر التابع للحشد الشعبي، كون المدينة تشهد تخبط في تطبيق القرار والمواطن ضحية ذلك.

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