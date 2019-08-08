الداخلية تضبط محتالاً على المواطنين بداعي التعيين

2019/08/08 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، ايقاف شخصاً متلبساً بانتحال صفة موظف في هيأة الحج والعمرة للنصب والاحتيال على المواطنين بداعي التعيين على ملاكي وزارة الداخلية والأمن الوطني مقابل 10 آلاف دولار للشخص.

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