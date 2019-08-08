رئيس الادارة الانتخابية يبحث مع مدير المرور العام نجاح تحديث سجل الناخبين

2019/08/08 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات احمد رحيم بشارة، اليوم الخميس، مدير المرور العام اللواء زهير عبادة في مقر المفوضية.

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