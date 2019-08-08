2019/08/08 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب ولاية دنيزلي غربي تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/08 | 16:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب ولاية دنيزلي غربي تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب ولاية دنيزلي غربي تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).