2019/08/08 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC أعاد مانشستر يونايتد الإنجليزي فتح باب التعاقد مع المهاجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش من يوفنتوس الإيطالي، مع اقتراب رحيل مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الى إنتر ميلانو الإيطالي، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية الخميس.ووصل لوكاكو ، الأربعاء، إلى ميلانو تمهيدا لانتقال محتمل إلى إنتر بصفقة مقدرة بثمانين مليون يورو، بعد تعثر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مانشستر يونايتد يطارد مانزوكيتش في “الساعة الأخيرة” المركز الخبري الوطني.

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