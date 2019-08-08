الكربولي: تعيين مفتشين عامين تابعين لجهات سياسية فعل مقصود للتفرد بالقرار وتهميش السنة

2019/08/08 | 16:27

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بغداد اليوم - بغداد

قال القيادي في اتحاد القوى العراقية، النائب محمد الكربولي، اليوم الخميس، إن تعيين مفتشين عامين تا...





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