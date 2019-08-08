English | كوردى

رئيس حزب الحل معلقاً على ضعف الدولة وانتشار الفساد: التاريخ يعيد نفسه


رئيس حزب الحل معلقاً على ضعف الدولة وانتشار الفساد: التاريخ يعيد نفسه
2019/08/08 | 16:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

علق رئيس حزب الحل الدكتور جمال الكربولي، اليوم الخميس، على ضعف الدولة وانتشار السلاح خارج نطاقها لصالح ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس حزب الحل معلقاً على ضعف الدولة وانتشار الفساد: التاريخ يعيد نفسه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس حزب الحل معلقاً على ضعف الدولة وانتشار الفساد: التاريخ يعيد نفسه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا