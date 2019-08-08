رئيس حزب الحل معلقاً على ضعف الدولة وانتشار الفساد: التاريخ يعيد نفسه

2019/08/08 | 16:28

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بغداد:سومر نيوز

علق رئيس حزب الحل الدكتور جمال الكربولي، اليوم الخميس، على ضعف الدولة وانتشار السلاح خارج نطاقها لصالح ...

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