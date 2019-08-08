صحيفة بريطانية: استهداف فصائل عراقية يفتح جبهة جديدة

2019/08/08 | 16:28

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سومر نيوز: بغداد..



نشرت صحيفة التايمز مقالاً لمراسلها في الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر تحت عنوان “إسرائيل تهاجم مجمو...

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