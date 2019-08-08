اصابة رجل وامرأة والقبض على شخصين جراء نزاع مسلح جنوبي بغداد

2019/08/08 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، باصابة رجل وامرأة والقبض على شخصين جراء شجار عائلي تطور الى نزاع مسلح جنوبي بغداد.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة اسفرت عن اصابة امرأة ورجل ضمن منطقة العدوانية جنوب العاصمة بغداد.



وأوضح أن دوريات النجدة تدخلت والقت القبض على شخصين وضبطت بحوزتهم سلاح نوع كلاشنكوف عدد ٢ ، مشيرا الى تسليمهم الى معاونية الرشيد الجنوبي وفق اجراءات اصولية.





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