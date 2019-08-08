العراق يعلن عيدية لمواطنيه

2019/08/08 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلـن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبدالزمان اطلاق عيدية الاضحى البالغة 100 الف دينار لاكثر من مليون و200 الف اسرة مستفيدة من راتب الاعانة الاجتماعية في بغداد والمحافظات.وبين ان المبلغ الاجمال للعيدية سيكون اكثر من 123 مليار دينار.ودعا الاسر المستفيدة الى مراجعة منافذ الصرف للاستلام.وبلغ مجموع الاسر التي يعليها رجل اكثر من (815) الف اسرة فيما بلغ مجموع الاسر التي تعيلها امرأة اكثر من (416) الف اسرة.وكان الوزير عبدالزمان قد اعلن في وقت سابق عن موافقة مجلس الوزراء على منح الاسر المستفيدة من راتب الاعانة الاجتماعية عيدية الاضحى بمبلغ (100) الف دينار لكل اسرة بناءً على طلب مقدَّم من قبله للتخفيف عن الفقراء وإنصافهم ولتكتمل فرحتهم بالعيد.

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