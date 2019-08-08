سمير حنا خمورو - في تونس بدأ السباق الرئاسي بين الاسلام السياسي والعلمانية

2019/08/08 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو أكثر من ثلاثين تونسيًا يتطلعون إلى المنصب الرئاسي في الانتخابات التي ستجري يوم 15 ايلول/سبتمبر.سيتم إغلاق طلبات الترشيح مساء يوم 9 آب/ أغسطس.من يوم لآخر، تنمو قائمة المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية التونسية قبل إغلاق قبول الطلبات في 9 اب/أغسطس.وصل العدد بالفعل الى أكثر من ثلاثين مرشحًا لخلافة الرئيس باجي قايد السبسي الذي توفي في 25 حزيران/ يوليو.وقد تم تقديم تاريخ انتخابات الرئاسية ......

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